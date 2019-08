NII ILUS, ET TEE VÕI JÄRGI: Austraalia lihtne rannakohvik sai kõige instagramisõbralikuma tiitli (pildid!) 

Kohvik ise on ootamatust aust üsna elevil ning leiab, et see näitabki, et lihtsuses on alati suurim võlu: pole vaja olla peen ja kallis koht, et inimestele korda minna. Reisiportaal Big Seven Traveli sõnul on Speedos Cafe rustikaalsed, ent vikerkaare-karva toidud ja interjöör lihtsalt imelised, eriti veidi nurgataguse kohviku kohta.