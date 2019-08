ALASTI SÖÖGILAUDA? See võib päästa su suhte, alusta paljana kokkamisest 

Briti tabloid Daily Mail vahendab, et Seattle asutuses The Love Lab ollakse veendunud, et lähedaste suhete nimel tuleb aeg-ajalt kaaslase ees täiesti alasti olla.

Asutus väidab, et nende soovituse taga on aastakümnete pikkused vaatlusandmed, mida on töödeldud matemaatiliste võrranditega.

Uurimistöö tulemusena leiab The Love Lab ehk armulaboratoorium, et igavese armastuse retsept on imelihtne. Muuda kallimaga veedetud aeg oma elus esmatähtsaks ning jääge alati üksteise suhtes uudishimulikeks. Ehk ära lõpeta iial pärimist - ent see ei käi igasuguste küsimuste kohta.

Armulabor käsib paaridel minna kaheksale erinevale kohtingule, mille käigus omavaheline kirg üles leida ja lõkkele süüdata. Nende hinnangul võib täiesti vabalt juhtuda, et paar armub taas üksteisesse ära.

Esimesel kohtingul peaks paar rääkima usaldusest, teisel lahkarvamustest.

Kolmas on pühendatud seksile, kus soovitataksegi valida kas väga intiimne restoran. Teine võimalus on jääda koju, ning muuta see tõeliselt kauniks ja muuta oma kodu peeneks söögikohaks.

Viimasel juhul aga tuleks olla einet võttes ja vesteldes täiesti alasti! Rääkima peaks eestkätt seksist, kuidas see kunagi tundus ja mis sellest võiks saada. Soovitatakse palju naerda ning tunda end võimalikult turvaliselt ja õdusalt.