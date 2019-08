TEE OMA ROOSIAIA VASTUVÕTT! 10 retsepti, millega Eesti taasiseseisvumise sünnipäeva pere ja sõpradega tähistada 

Peedi-carpaccio mädarõikakastmega Foto: Jaan Heinmaa

Köögiviljarosolje Foto: Jaan Heinmaa

No ei ole Eesti pidu ilma rosoljeta! Kirjutab Lia Virkus: neile, kes ei soovi rohke koore ja majoneesiga rosoljet, on just see oliiviõliga köögiviljasalat maitsvaks aseaineks. Parim värskelt kokkusegatuna!

Vanakooli šašlõkk Foto: Manona Paris

Muiudgi, võib ju väita, et komme toki otsas liha lõkke kohal sussutada tuli meile pigem nõukaajal ja ei peaks kuuluma Eesti köögi alla. Ent kulinaaria on elav organism ning nii paljud meist ei kujuta hea šašlõkita koosistumisi ette. Eesti šašlõkk on samas midagi väga omapärast - kindlasti õrnas äädikamarinaadis ja parimast lihast, juurde kindlasti kohalikust sibulast rattad. Keele viib alla! See retsept siin on aga piisavalt lihtne, et ka lihaalal võhikud saavad kenasti hakkama.