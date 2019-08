GALERII | 7 asja, mida panna tähele Vanamõisa käsitöölaadal  

Mida aga tasub seekord laadalt kaasa soetada? Toidutare tegi kohe hommikul platsil tiiru ning valis enda lemmikud välja.

1. Sibulad!

Jah, neid on palju, erinevas hinnas ja kaubeldavad! Rahvas on otse Peipsi äärest müüma tulnud ning on saada igasugust sibulakraami - kohe salatiks, hoidistamiseks, keldrisse ja seemneks.

2. Kodumaine juust

Juba ammu ei vasta tõele 90ndate arvamus, et eestlased ei oska peale sõira juustu teha. Meil on tekkinud mitmeid häid piimatalusid, kes julgevad katsetada ka keerulisemate juustusortidega. Need on saanud tunnustust ka mujal maailmas. Niisiis - mine ja meki ise kah!

3. Köögivili

Kohale on tulnud mkitmed hulgimüüjad, kelle käest saab veidi odavamalt köögivilju ja maitsetaimi osta. Ning need lõhnavad joovastavalt! Igatahes on turul näiteks pakkuda koriandrit, mis tõesti selle moodi ka lõhnab!