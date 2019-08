TEE KETŠUP ISE! 7 retsepti, kuidas tomatitest maitsev, tervislik ja soodne kaste valmistada 

Toidutare osales samuti heade kolleegide tehtud testil ja pidi tunnistama, et kõige paremad olidki kastmed, kus polnud tomatitega koonerdatud. Et need on ka üsna kulukad võiks kokkuhoidlikumad kaaluda ise oma ketšupi valmistegemist, sest mis siin salata - see kaste on muutunud meie köökide püsielanikuks. Lisaks on kodutehtud ketšupiga ka lihtne keedetud pasta gurmeeroog - imeline pere pisematele, kui koolis tühja kõhuga koju saabuvad.