TIPPKOKK ÜTLEB SÕPRUSE ÜLES: kui paned laualapi kraani otsa ja köögirätiku ahju ette 

Osad regaeerijad leidsid et Michelini tärnidega varustatud restoranis väljaõppe saanud kokal on õigus - köögirätik ei kuulu ahjuette ega laualapp kraanile. Teised küsisid: kuhu need siis paigutada, sest mainitud kohas on väga käepärased, kus neid sageli vajaminevaid lapikesi hoida.

Võiks ju arvata, et probleem on nimelt selles, et mainitud kohad ja esemed pole ei hügieenilised ega turvalised. Kraani küljes lapi hoidmine sisaldab ristsaastumise ohtu, kuna lapis võivad hakata elunema vastikut bakterid. Köögirätik ahjusuu ees aga on lisaks saasteallikale tulekahjurisk, pluss ei näe kokk, mis ahju toimub.

Tegelikkuses aga on asi selles, et Gary meelest ei näe need rätikud avalikult ringivedeledes atraktiivsed välja. Kõik pesuained ja abivahendid kuuluvad tema sõnul kappi või kraanikausi alla. Jutul lõpp!

Mehe enda sõnul tahtis ta aga kõige rohkem veidi nalja visata. Selel asemel aga saabus korralik netirom, kus osad vastajad iklkusid mehe halli T-särgi, teised täoveeringuterohkete käte üle.

Usher on sotsiaalmeedias üsna värvikas ja väga sõnakas kokk. Üks tema eelmisi säutse keskendus paljude erivajadustega klientidele, mis koka enda sõnul sattus trollirünnaku alla ja kaotaks oma konteksti. Gary sõnul pole restodel tegelikult erii-erivajadustega inimeste vastu midagi - vähemalt siis, kui nad sellest aegasti, näiteks päev varem teada saavad.