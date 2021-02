HEAD PORGANDIKOOGI PÄEVA: 10 imelihtsat, tervislikku ja maitsvat desserti juurviljast

Porgandikook on lihtne teha ning odav. Ta on ka vähekaloriline, ei sisalda nii palju lisatud suhkrut ning annab mõnusalt vajalikke kiudaineid, et seedimine korras püsiks. Meie retseptidest osad kasutavad julgelt poolfabrikaate valmistaina ja tordipulbri näol, mis muudab kokkamise sujuvamaks ja kiiremaks. On aga ka piisavalt näpuharjutusi nendele, kes tahavad ise kooki nullist teha.