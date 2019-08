TEADLASED ANNAVAD VASTULÖÖGI: eestlaste toidulaud ei olegi nii mürgine, kui riigikontroll väitis 

Pahandus sai alguse, kui riigikontroll väljastas juuni alguses seisukoha, et veterinaar- ja toiduametil (VTA) ning maaeluministeeriumil tuleb parandada inimeste teavitamist toidus sisalduvate taimekaitsevahendite jääkidega seotud riskidest. Samuti esitatakse laborianalüüside tulemusi viisil, mis jätab toidust puhtama mulje.

VTA lähtub enda kinnitusel Euroopa toiduohutusameti juhendist. Riigikontroll on seisukohal, et Euroopa toiduohutusameti juhendi eesmärk on reguleerida olukorda, kui tekib vajadus toidukäitlejale sanktsioone rakendada. Sel juhul võib kasutada Euroopa Liidus aktsepteeritud laiendatud mõõtmismääramatust ning teisendada laboritulemused tootja kasuks, lahutades tulemusest 50% juriidiliste vaidluste vältimiseks. Laborianalüüside tulemuste kasutamisele toidust tulenevate ohtude kindlaksmääramisel ega tarbijale esitatavale infole ei peaks seda meetodit kohaldama, leiab riigikontroll.

Tallinna tehnikaülikooli toidu- ja geenitehnoloogia programmijuhi Vello Tõugu rääkis Eesti Pävalehele, et 50% kujul on tegu mõõtemääramatusega, mida ei saa arvestamata jätta.

Need aparaadid, millega laborites taimekaitsevahendite jääke mõõdetakse, suudavad aine olemasolu ja kogust kindlalt määrata alates kindlast minimaalsest kogusest.

Kuna soovitakse, et see alampiir oleks võimalikult madal, siis on kokku lepitud, et selleks on aine kogus, mida on võimalik määrata 50% täpsusega, mis tähendab, et kui aparaadi näidu kohaselt on ainet määramispiirist alla 50% rohkem, siis tegelikult ei pruugigi seda ainet proovis olla.