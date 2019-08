Toiduuudised AASTA PARIM SALATIAEG! 10 toredat segu vastvalminud köögiviljadest Toidutare , täna, 14:30 Jaga: M

Suvine salativaagen ja harissaga dipikaste Foto: Jaan Heinmaa

Käes on see hõrk hetk suvest, mil ilm on veel soe (üldiselt) päikesepaisteline, ent aedades on valmis juba esimesed köögiviljad. Noorte tomatite-kurkide, suvikõrvitsate, porgandite, peetide ja palju muu värskus, vitamiiniküllasus ja imeline maitse tuleb salatites kõige paremini välja, mistõttu oleks praegu suisa patt neid mitte lauale vormistada.