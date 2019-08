MEGHANI SÜNNIPÄEVATORT! Vaata, millise hõrgutise sai hertsoginna tähtpäevaks lauale panna 

Ühel saareriigi mitmetel kuningakojale pühendunud kirjasaatjatest õnnestus aga pildistada Meghanile määratud torti. Pildilt vaatab vastu arvatavasti toorjuustukreemiga kaetud kihiline tort, mis on kaunistatud tsitruselistega ning kirjaga: "Palju õnne sünnipäevaks Meghan".

Londonis asuv Luminary Bakery annab tööd naistele, kes on langenud kas inimkaubanduse või lähisuhtevägivalla ohvriks või üritavad saada peale kinnipidamisasutuses viibimist oma elu järje peale.

Töökoda avati aastal 2014 ning on aidanud juba 56 naisel elus edasi jõuda. Luminary Bakery oli ka üks nendest ettevõtmistest, mis sai septembrikuises Meghani poolt toimetatud Briti Vogues tunnustada.

Meghan suisa väitis, et niipea, kui sai oma ülesandest teada, mõistis kohe, et see pagaritöökoda lihtsalt peab saama selles ajakirjanumbris ära märgitud.