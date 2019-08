MIKS KANAPRAAD KUIVAKS JÄÄB? 9 enamlevinud viga, mida arvatavasti sinagi teed 

Maailma nimekamad kokad on öelnud, et kuna kana on nii lihtne ise teha ja samas ka kerge ära rikkuda, ei telli nad kunagi väljas einestades seda. Parem on ise teha ja olla täiesti kindel, et praad ikka õnnestub.Kana teebki keerukaks lihaliigiks asjaolu, et sel on üsna vähe rasva, välja arvatud vahest kintsuosa. Niisiis, tuleb olla hästi kindel, et liha parajalt küpsemisaega saab, et ei muutuks liiga kuivaks või jääks ohtlikult pooltooreks. Ameerika toiduportaal Food&Wine reastas seitse enamlevinud valevõtet linnuliha käitlemisel köögis.