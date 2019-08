AUGUST AJAB HALLIKS: millal on lubatud hallitustäppidega toitu süüa? 

Kõik leivad ja leivalaadse asjad, sh saiad, sepikud, koogid, küpsised jms. Küpsetised on poorsed, hallitusel on sel väga tore oma nähtamatut niidistisse punuda.

NB! Ära tuleb visata KOGU kotitäis küpsetisi , isegi kui hallitustäpp on vaid ühel viilul. Sorry.

Veerikkad köögiviljad nagu tomatid, kurgid, suvikõrvitsad jne. Ei, see pole okei, et vanaemal on kombeks tomatis hallitanud koht välja lõigata ja ikka salatsse hekseldada. See on väga vale!