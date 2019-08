TOMATIPIDU!: 10 ideed, kuidas esimestest kodumaisetest maitseküllastest tomatitest viimast võtta 

Tomat kuulub maavitsaliste sugukonda ning tema sugulased on näiteks kartul, paprika, baklažaan ja füüsal.Tomatite valmimisel asendub klorofüll peamiselt lükopeeniga, mis annab küpsetele viljadele kollase või punase värvi, oleme varem kirjutanud.

Kõik tomatid on väga tundlikud külma suhtes, nii et ära säilita neid lahtisel külmkapiriiulil. 13 kraadi on madalaim temperatuur, mida tomat talub ilma maitse ja tekstuuri tuntava halvenemiseta.

Hoia tomateid pigem köögilaual, kuid mitte otsese päikese käes. Poolküpsed viljad pane pimedasse kappi või lauale kinnisesse paberkotti, nii küpsevad need kõige maitsvamaks. Tomatid eritavad etüleeni, mistõttu hoia neid eemal kurkidest ja ürtidest, mis tomatite läheduses kollaseks muutuvad.

Tomat on kalorivaene: 100 grammi annab 16–23 kcal. Tomatis leidub külluslikult A-, C-, K- ja E-vitamiini ning folaati. Küpsetes viljades on palju mikroelemente, nagu vask, raud, jood, fluor, tsink, kaalium, magneesium, ning fosforiühendeid.

Keskmiselt sisaldavad küpsed tomatid 94% vett, 2,9% süsivesikuid, 0,8% valke, 0,4% rasvu, 0,8% kiudaineid ja 0,6% mineraalaineid.

Tomatis on rohkelt lükopeeni, mis on tugev antioksüdant. Kuna lükopeen on rasvlahustuv aine ja rasv aitab kehal seda paremini omastada, on soovitatav lisada tomatitoitudele külmpressitud õli, avokaadot või pähkleid. Tomat ergutab tänu joodisisaldusele ainevahetust, mõjutades nii kilpnäärmehormoonide sünteesi.