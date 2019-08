Kalatoitude retseptid JUST SUVEPÄEVAKS SOBIV! Koorekastmes heeringas krevettidega Pille Enden , täna, 08:33 Jaga: M

Koorekastmes heeringas krevettidega Foto: Jaan Heinmaa

Rootsist pärit heeringaroog on värskete kartulitega imehea, just suvepäevaks sobiv. Roa valmistamiseks on sobivam vähemsoolane heeringas.