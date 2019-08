PALJU ÕNNE, MEGHAN! Sussexi hertsoginna toidunipid: lihtne, pigem taimne ja ise tehtud 

Sussexite ühine instagramikontol avaldas naise abikaasa prints Harry, et on oma armastatud abikaasale väga tänulik ühisse imelise seikluse eest.

Sünnipäev ise saab Briti naisteportaali Glamour andmetel olema ülitagasihoidlik. Põhjuseks võib olla, et Meghani luksusesse uppunud nn eelkatsikud ehk baby shower New Yorgis möödunud talvel.

Meghani retseptilemmikutest on palju juttu tehtud. Endine toidublogija pidi siniverelisega abielludes oma veebid sulgema, ent netihämarustes levivate koopiate kaudu on endiselt teada, et ta armastab võimalikult taimseid toite, ent vahel ta siiski sööb ka liha. Ta ei ütle ära pastast ning klaasikesest veinist - isegi tema kunagine blogi The Tig oli saanud nime täidlase punaveini Tignanello järgi.