ULME- JA TOIDUNOHIKU RÕÕM: Müügile saabus Chateau Picardi vein! Toidutare , täna, 13:15

Patrick Stewart Foto: Scanpix

Pole saladus, et gurmaanide seas on ka piisavalt ulmekatefänne ning et üks tugevama fännbaasiga sarju on telerites juba pool sajandit erineval kujul jooksnud Star Trek. Nüüd on trekkerid eriti õhevil, sest loodud on seriaali nime kandev vein, mis on valmistatud Prantsusmaal Picardi istanduses!