SUVIKÕRVITS KAHANDAB KALOREID: 10 soolast hõrgutist, mida saab nii lahjemaks tuunida 

Suvikõrvitsarullide valmistamiseks on vaja teha veidi näputööd, kuid see ei võta just ülemäära aega. Suvikõrvitsa viilud võiksid olla üsna õhukesed, nii on neid kergem rulli keerata. Aja kokkuhoiu mõttes saab kastmeks kasutada poest ostetud maitsestatud pasta- või pitsakastet, aga kui aega rohkem, siis võiks kastme keeta ise oma maitse järgi.