EVELIN ILVES: olen ahastuses, lausa nutma ajab! 

Umbes selline tunne võib olla paarisaja aasta vanusel merekilpkonnal, kes enam ookeanis elada ei oska, sest plastireostus – alates mikrokiududest, mis meie sünteetliste riiete pesemisel koos pesuveega maailma vetesse paiskuvad, kuni kõiksugu kõrte ja kottidehordideni välja – tal enam elada ei lase.

Kuna Hiiumaal on prügivedu hirmkallis, peab igaüks, kes siin vähegi majandada üritab, õppima prügivabalt elama. Ent see pole üldse lihtne! Kõigepealt uputatakse meid iga päev kõiksugu pakenditega. Poolteist eurot maksev kilone riisipakk on näiteks lisaks vaakumkotile ümbritsetud paksu kõrgläikeliste piltidega kaunistatud korraliku kartongkarbiga. Maitseained ja osa kuivaineid on tetrapakendites, millest neljandik vähemalt tühi.

Sama on muide ravimitega – purgid on pooltühjad, et aplad tabletisõltlased tunneksid, kui suure koguse uhkeks omanikuks nad saanud on. Isegi maitserohelisele pakitakse hirmus plastanum alla, et asi ikka apetiitsem riiulil välja näeks. Kui tarbitavad kogused on suured, näed selle õuduse tõelist palet.

Kui ma ostan salatid, juurikad, juustud, marjad mõnest kohalikust talust, jääb mu prügikast sellest pea puutumata. Aga kui sama koguse poest või veel hullem, mõnest restorane varustavast ettevõttest tellin, on terve mu väliköök kaste ja pakendeid täis. Mis ma teen siis? Ei, ma ei haki neid korralikult tükkideks ega vii kilomeetrite kaugusel olevasse paberi-ja papi kogumise konteinerisse, mis niigi alatihti üle ajab. Ma vean need oma hoovi lõkkeplatsile ja panen vaikse ilmaga tule otsa. Nii on mul olude sunnil iga paari päeva tagant jaanituli.

Jah, ma tean, et see pole keskkonnasõbralik, aga kui ma kõik hekseldamisega ja transportimisega seotud töö, vaeva, aja ja kütusekulu kokku löön, on ürgne põletusriitus ikkagi rohelisem ja majanduslikult ka mõistlikum. Ma saan sellest pakendihullusest aru küll, see on puhas turundus ja reklaam, millega meid ostma ahvatletakse. Kas usute, et isegi parima toiduaine valimisel ja hindamisel on pakend olulisemal kohal kui toote tervislikkus?! Aga niisuguse maailma oleme endale ise loonud. Ja nüüd, koos iga sorti elukatega, ise selle kätte lämbumas.

Eesti on jäätmete taaskasutamise võimekuses näidanud üles tõelist käpardlikkust ja oleme terve Euroopa Liidu kontekstis üks tagurlikumaid riike, kui asi puudutab keskkonda ja selle kaitset. Piinlik ühe rahva kohta, kes igale välismaalasele oma puutumatust puhtast loodusest õhkab. Tegelikkus on teine.