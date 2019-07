TIKRIST SOOLAST JA MAGUSAT MOOSI: 7 ideed, kuidas tikreid purki vormistada 

Põhjala viinamarjaks nimetatud karusmari, rahvapäraselt tikker ehk tikerber, kuulub botaaniliselt sõstardega samasse perekonda. Eesti keeles on marja kirjakeelne nimetus karusmari ning karune on karusmari tõesti, vähemalt vanemad sordid. Eriti sõjakas on aga põõsas, mille okkad teevad marjakorjamise üpriski ebameeldivaks.

Tänapäevased sordid on hämmastavalt mitmekesised. Marjad võivad olla niihästi imepisikesed kui ka väikeste ploomide suurused. Koor võib olla läikivalt sile, udukarvadega kaetud, sitke ja kõva või hoopis pehme ja pea olematu. Vormilt on mari kerakujuline, piklik või munajas. Küpsete marjade värviskaalagi on lai – helerohelisest kollaseni ja sealt erkpunaseni. Maitse võib varieeruda ka küpsete marjade puhul üsna hapust mahedalt magusani. Kui marjad pole üle valminud, säilivad need toatemperatuuril päev või kaks, külmkapis kuni nädal. Karusmari jääb pärast noppimist samasse küpsusastmesse, mis tal oli põõsa küljes, ehk ei järelvalmi.