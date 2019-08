Toiduuudised 10 KRÕMPSU KURGISALATIT: hooaja lemmikust veidi vallatuma lihviga valmistatud lahjad road Toidutare , täna, 08:30 Jaga: M

Wasabilõhe kurgisalati ja mooniseemnetega Foto: Jaan Heinmaa

Kurgihooaeg on täies hoos ning see on suurepärane ettekääne maiustada veidi kurgisalatitega, millele antud veidi vallatum lihv.