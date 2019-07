ARMASTUS KÄIB KÕHU KAUDU: 10 toitu, millega kustuvas suhtes leek uuesti lõõmama puhuda 

1. Tee ettevalmistused. Küsi kallimalt, kas tal on õhtul (või mõnel muul ajal) vaba aega, et koos midagi romantilist korraldada. Kinnita, et see ei sa aolema liiga vavevarikas, vaid hoopiski tore.

3. Arvesta teisega! Pea vaid meeles, et kui ühele üldse mingi tugeva lõhna ja maitsega koostisaine ei meeldi näiteks sibul või küüslauk, siis ei maksaks pilli lõhki puhuda sellega, et nõuad neid ilmtingimata rooga sisse. valige mõni muu toit. Mingil juhul pole lahendus see, et näiteks küüslauk läheb vaid ühe osapoole rooga - see tõmbab hilisemale nahistamisele kenasti kriipsu peale, kui üks lõhnab teise vihatud toidu järgi.

4. Minge koos turule või kauplusesse, vaadake toiduaineid, katsuge nende tekstuure, nuusutage. Meenutage, kuidas te kunagi koos süüa tegite ja kui lahe see oli. Või kui te polegi ealeski kokanud, siis nüüd on jube tore alustada!

5. Saatke lapsed ära vanavanemate juurde või otsinge neile muud tegevust ning tunde end köögis hästi. Pea aga meeles, et kooskokkamine tähendab seda, et töö jaotatakse mõlema osapoole vahel, mitte nii, et üks tõrjub teise välja

6. Ole hea, palun väldi igal juhul teise poole vähendamist või kasvõi kaude halvustamist stiilis: ah, sa ei oska, anna sii, teen ise, ma näitan sulle. Isegi kui teine vajab juhendamist, saab seda teha taktitundeliselt. Kui hoopis sina oled see, kelle kallal vingutakse, ütle rahulikult, et kallis, nüüd palun näita kuidas õieti käib. Ära peegelda esimesena agressiooni tagasi, muidu on oht, et köögis kõrbeb ka midagi muud kui ühiselt valmistatud toit

7. Ära söö liiga palju! NB! Selle punkti palus siia panna kirja Õhtuleht Kirjastuse meespere. Kõik see hea toit on mõnus ja mega, ent palun, mitte liiga suuri taldrikutäisi või sööma sundimist! Pole jubedamat asja, kui liiga täis kõht, peale mida ei suuda muud teha, kui magama minna! Aga seda ju romantilise õhtusöögi lõpetuseks ei tahaks sugugi teha, eksju?