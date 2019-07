TOIDUGA SUITSETAMISEST PRIIKS: Kuidas loobuda sigarettidest ja liigsetest kilodest samal ajal 

Pea aga meeles: iga päev on uus. Kui eile õhtul ikkagi murdusid ja panid suitsu ette, ära nahuta end selle eest. Otsi endale teadlikult suitsu asemel uusi rituaale ja rutiine. Suitsetamine on üks väga halb komme, sellest loobumine on väärt seda võitlust väärt. Iga hommikul saad uuesti loobuda, kuni lõpuks saavutad edu. Ikka väikeste sammude kaudu. Seniks aga - head isu juurikatele! Ja edu!