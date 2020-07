PUHKUS LÄBI, RAHA OTSAS: tee kartulikoortest maitsev ahjuroog ja viska närtsinud till supi sisse

Pärast puhkust on näpud sageli põhjas, kuid kokkuhoiunipid kuluvad ka muul ajal marjaks ära. Pealegi võib köögis lahtiste silmadega ringivaatamine tuua lauale mõnegi uue roa. Kas teadsid, et mahedalt kasvanud köögiviljadest saad kasutada ka neid osi, mis muidu tavaliselt prügikasti rändavad? Või et lössis marju ja puuvilju ei pea ilmtingimata ära viskama või paremal juhul lihtsalt moosiks keetma? Ärakasutamine selle sõna kõige paremas mõttes!