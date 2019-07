Nädala kook EVELIN ILVESE KOKAKOOL: kui meel on mõru ehk Maiu rabarberikook Toidutare , täna, 11:08 Jaga: M

Maiu rabarberikook Foto: Evelin Ilves

Kui meel vahel mõru, aitab kindlasti vanaemade kokakunst. Lubasin jagada üht imelist vana rabarberikoogi retsepti, mis lihtsalt keele viib alla ja iga päev kuulen Padrikul õhkamist, et see on parim rabarberikook, mida iial saanud, kirjutab Toidutare kolumnist Evelin Ilves sel nädalal.