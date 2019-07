KEELEKASTE PALAVAL SUVEPÄEVAL: miks enam kaljavaate ei kohta? 

„Peamine põhjus, miks tänapäeval kaljavaate enam ei leidu, on tarbijate harjumuste muutumine. Inimeste elustiil on palju kiirem ja seetõttu hindavad nad üha rohkem mugavust. Jookide puhul on väga oluline kättesaadavus ja võimalus tarbida jooke enda poolt valitud kohas,“ selgitab Linnuse kalja tootva Coca-Cola Baltikumi kommunikatsioonijuht Nele Normak. „Samuti on joogiturg võrreldes varasemate aastatega muutunud mitmekesisemaks ja sellest tulenevalt ka tarbija eelistused muutunud. Seetõttu ei ole majanduslikult otstarbekas üles ehitada üle-eestilist kaljaautomaatide võrgustikku.“