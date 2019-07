Taimetoidu retseptid TAIMNE LIHTNE GURMEE: röstitud sidrunimaitselised köögiviljad Pille Enden , täna, 07:54 Jaga: M

Röstitud sidrunimaitselised köögiviljad

Suvised noored köögiviljad on parimad just sellistena nagu nad on ja maitsevad praegu kui gurmeeroog. Ahjus küpsetatuna ja lihtsa sidrunikastmega maitsestatuna jääb nende loomulik mekk domineerima. Küpsema võib panna muidki köögivilju arvestades nende lisamisel küpsemisaega. Kõrvale sobib pakkuda värskete ürtidega maitsestatud hapukoore – või jogurtikastet.