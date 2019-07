Nädala kook EHTNE KESKSUVINE NAUDING! Külm kook suvemarjade ja pudingu-toorjuustukreemiga Tiina Lebane , täna, 08:23 Jaga: M

Külm kook suvemarjade ja pudingu-toorjuustukreemiga Foto: Jaan Heinmaa

Selles koogis võid fantaasial lennata lasta ning kasutada suvel järjest valmivaid marju, seejuures meelepärases koguses ja kõikvõimalikes kombinatsioonides. Põhjaks on purustatud šokolaadiküpsised segatud mandlitükkide, või ja tõepoolest – šokolaadiga, sest nii on lihtsalt väga maitsev! Vanillipudingust ja toorjuustust kreem on sametine ja pehme ning mitte liiga magus. Ehtne kesksuvine nauding!