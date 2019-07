Küpsetised NÄDALA KOOK: küpsetatud juustukook aprikoosi-hapukoorekattega Tiina Lebane , täna, 09:00 Jaga: M

Küpsetatud juustukook aprikoosi-hapukoorekattega Foto: Jaan Heinmaa

Nagu üks õige toorjuustukook ikka, tahab ka see hõrgutis küllalt pikka ja madalal kuumusel küpsemist. Ära jäta tegemata puuviljade karamellimist, sest see koos õrna hapukoorekattega annab koogile eriti hea meki. Aprikooside asemel võid kasutada ka näiteks virsikuid, õunu-pirne või rabarberit. Viimase puhul jälgi maitset ja suurenda vajadusel suhkru kogust. Valmista kook kindlasti vähemalt päev varem, et anda sellele aega külmkapis taheneda ja maitsetel kokku kõlada.