MARJAMAITSELINE KALAPÄEV: imeilus ja maitsev mustikalõhe 

Koostisosad 500 g Lõhefilee (nahaga) 1 spl Jäme meresool 0.5 spl Suhkur 0.5 tk Purustatud must pipar 100 g Mustikad

1. Aseta lõhefilee nahaga pool all suurema toidukiletüki peale. Kui vaja, eemalda suuremad luud. Sega sool ja suhkur kokku ning tõsta ühtlaselt kalale. Puista peale ka pipar. Jaga mustikad ühtlase paksu kihina lõhele, surudes neid kergelt kala vastu, nii et mõned marjad purunevad.

2. Keera kalatükk tihedalt kilesse ja pane paraja suurusega kilekotti. Arvesta, et sulama hakkavatest ja purunenud mustikatest imbub värvilist mahla, seepärast aseta kiles kala taldrikule. Tõsta kala külmkappi, aseta peale ühtlane raskus(mõni toidukarp näiteks) ja lase maitsestuda ööpäev.

3. Paki filee lahti, kraabi mustikad pealt ära ja lõika kala õhukesteks viiludeks. See õnnestub paremini siis, kui kala on võimalikult külm ja lõigates hoiad nuga umbes 45-kraadise nurga all.