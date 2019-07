NÄDALAVAHETUSE GRILL-LIHA TAASKASUTUS: 7 retsepti, kuidas jääkidest argieineid kokata 

Rootslaste pytt i panna`st või soomlaste pyttipannu`st inspireeritud pannitoidus on hea ära kasutada grillõhtust järele jäänud lihakraami – vorste, grillitud kanaliha või liha. See on roog, mille saab ka oma maitse järgi ja olemasolevatest köögiviljadest kokku panna.

Lihtne seljanka grillliha ja -vorstiga Foto: Jaan Heinmaa

See supp võiks peoõhtu järgselt olla üsna nõutud,eriti kui ilm on jahedavõitu nagu tavaliselt. Supis saab ära kasutada grilliõhtust järele jäänud lihakraami. See supp valmib lihtsamalt ja kiiremini, kui õige seljanka, aga on sama maitsev ja hästi toitev.