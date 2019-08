Küpsetised VAAT ET KOHUSTUSLIK SUVEMAIUS! Suur marja-vaniljekreemipirukas Pille Enden , täna, 08:17 Jaga: M

Foto: Jaan Heinmaa

Üks suur suvemarjapirukas tuleb suve jooksul ikka küpsetada. Kesksuvi on selleks parim aeg, sest just siis on saadaval kõige suurem valik marju. Tikrid, sõstrad, maasikad, vaarikad, mustikad - kõik sobivad sellesse pirukasse suurepäraselt. Serveeri näitejks vanillijäätisega!