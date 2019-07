42 kilo kaotanud Liis Velsker soovitab avokaadot röstleivale, sest nii on tervislikum 

Tervisesportlase Liis Velskeri sõnul on avokaado väga kõrge rasvasisaldusega puuvili, andes kehale vajalikke ja kasulikke taimseid rasvasid. Velsker soovitab avokaadot kasutada näiteks rasvaste ja soolaste võileivamäärete ja määrdejuustude asemel, on kirjas meediale saateud teates.

Kes ei tea, siis Liis Velsker saavutas sotsiaalmeedias tähelepanu sellega, et räägib avalikult püüdlustest iseenda parema versiooni poole. Avalikkuse huvisfääri sattus ta mullu, kui jooksis heategevuse nimel eelmisel aastal 500 km. Ta on meediale rääkinud, kuidas kunagi kaalus ta koguni 130 kilo ning on nüüdseks minetanud sellest 42.

„Minu puhul kehtib kindlasti reegel, mida rohkem avokaadot seda parem! Fazer pani avokaado röstsaia sisse, asendades uues Juurikarösti saias osa jahust köögiviljadega, sealhulgas on saia koostises ka avokaado,“ soovitab Velsker. Lisaks avokaadole on pätsis veel pastinaak, valged oad ja tomat ning juurikate kogusisaldus 34,5%.

Nagu teisedki puu- ja köögiviljad, on avokaado vitamiinide ja mineraalide allikas, sisaldab rohkelt kiudaineid ja kaaliumi ning B6-, C-, E-vitamiine. „Avokaados on mitu korda rohkem kaaliumi kui näiteks banaanis, mis on eriti hea just spordiga tegelejatele, kelle keha vajab kiiret taastumist,“ sõnab hobiatleet Velsker.