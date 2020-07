HUVITAV TEADA! Kas süüa köögivilju toorelt või küpsetatult?

Toortoitumise eestkõnelejad väidavad, et ainuõige tee parema tervise juurde on toores toit. Samas on teadlaste sõnul mitmed köögiviljad kasulikumad hoopis küpsetatuna. Otsime selgust, mida süüa toorelt ja mida pigem küpsetada.

Toores toit olevat tervislikum, sest kuumutamine hävitab toidus ensüümid. Seda seisukohta kaitsevad kirglikult kõik toortoitujad. Nende väide põhineb õigel faktil: taimedes leiduvad ja seedimisele kaasa aitavad ensüümid on tõepoolest kuumuse suhtes tundlikud ja lagunevad üle 47kraadise temperatuuri juures. Toortoitluse pooldajate sõnul tekib kehas seetõttu seedeensüümide defitsiit, mis põhjustab organismile stressi. Niisugusele seisukohale pole teaduslikku kinnitust aga leitud. Osa teadlasi väidab, et taimedes olevate ensüümide peamine eesmärk on aidata taimel kasvada, mitte inimestel seda seedida. Pealegi toodab inimese keha ise toidu seedimiseks vajalikke ensüüme.

Küpsetamine võib muuta vilja kasulikumaks

Toidu küpsetamine muudab selle toitainesisaldust. Osa vitamiine kaob, samas muutub teine osa keha jaoks hoopis paremini omastatavaks. Kuumutamisel väheneb näiteks vees lahustuvate vitamiinide hulk. Juurviljade keetmisel võib hävida 50–60% vees lahustuvaid vitamiine. Ka mõned mineraalid kaovad kuumtöötlemisel, kuigi väiksemas koguses. Rasvlahustuvaid vitamiine toidu küpsetamine enamasti ei mõjuta.