NÄDALAMENÜÜ | 15.-21. juuli: grillides saab ka kaalu kaotada Jane Maastik , täna, 08:32

Grillitud kalmaarid Foto: Jaan Heinmaa

Meie suvi on lühike ja grillimiseks sobivaid ilmasid jääb ka päikeselise ilma korral ikka väheks. Sellepärast on suveõhtutel väljas toidu valmistamine eriti tähtis. Lisaks räägib grillimise kasuks lihtsus ning samal ajal saab mõnusat ja sooja suveilma nautida. Muidugi on oluline, et peale grillitava on laual ohtrasti värsket köögi-ja puuvilja. Kes pole veel proovinud, see võiks proovida ka kala, aed- või puuvilja grillimist.