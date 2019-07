EVELIN ILVES: laulupidu nagu eestlase peolaud – armsa ja koduse kõrval ka peenemat ja paraku kesisemat kraami...

Üks laps vastas äsja lõppenud laulupeo lõppkontserdil küsimusele „kui laulupidu oleks toit, siis milline toit see oleks?” nõnda: laulupidu on nagu paks mustikakissell vahukoorega! See oli jütsi arvates kõige ülevamaid elamusi tekitav toit. Ja ongi ju tõeline lapsepõlve maius, eriti kui veel vanaema tehtud.

Ma uurisin oma sõpradelt ka, milline toit neile selle võrratu tunde laulupidude vahelisel ajal esile suudab manada. Ja vastuseid tuli tõeliselt seinast seina! Ühele oli see suve esimeste oma peenralt korjatud maasikate hõrk mekk. Teisele kukeseenekaste värskete tillikartulitega. Kolmas meeliskles kartulisalati ja siiamarjaga. Neljas hoopis kausitäie paellaga! Siis tulid veel koduküpsetatud biskviidiga vahukooretort metsmaasikatega, ühepajatoit värskete oma aia hernestega, isa püütud merekalast tehtud äkine mustal rukkileival ja lihtsalt kõrre otsa lükitud metsmaasikad. Jne jne Nii inspireerivad maitsed kõik ja kui hästi laulupidu sobivad kirjeldama!

Muusikalise elamuse kõrval on see kõige.kõige olulisem asi laulupeol sündiv ühishingamine. Eriline sidususe ja sideme tunne. Ühise armas tunnetamine, mis argipäevas kipub sagedasti kadedusse või vihakõne sohhu vajuma.

Laulupidu aga tuleb ja pühib kogu selle taaga, nagu üks sügav ja pikk paast viib organismist haige ja kasutu välja. Nii mõnigi kord sai peol kuuldud tuttavlikku fraasi, et kui laulupidu poleks, oleks eestlased üksteise ammugi nahka pistnud.

Oli ju kunagi käibel tõde, et eestlase parim toit on teine eestlane. Laulupidu on meid hävingust päästunud? Äkki ongi nii... Laulupidu on ka meie iti-ja netilembuse kauge eellane, sest kuidas me telefonide- ja internetieelsel ajastul oskasime just õigel ajal õigesse kohta tuhandete kaupa kokku tulla?

Ja kuigi sellele väljakule mahutatakse pealtnäha talumatult suur hulk inimesi, on kõik rahulik ja voogav. Keegi ei trügi, kõik on lainetavas ja naeratavas sulniduses liikumas just sinna, kuhu kellelgi vaja jõuda. Me oskame seda imeliselt – kõikjal maailmas on sellised massid kakluste, konfliktide ja kasvõi üksteise mahatallamise lätted. Meil on teisiti. Ja see on imeline.

Veel üks tore tähelepanek kava kohta. Korraldajad ja kunstilised juhid uuendavad esitatavat julgesti ning publik aplodeerib ega nurisegi, kui mõni vana lemmik üldse mõnikord välja jääb. Nii saab laulupidu areneda ent püsida ometi maailma kõige suurema armastuse kõrgepinges. Pärt Uusbergi debüüt suurel peol oligi see siiamari selle koduse armsa kartulisalati kõrval...