WIMBLEDONI STAARID HÄDAS PUDELIKORKIDEGA: miks pealtvaatajatel on tavaks nautida mängu koos maasikate, vahukoore ja mulliveiniga 

Viimast on muidugi läbi aegade ette tulnud. Lihtsalt tänavu on neid korke liiga palju väljakule lennanud, ka mängu ajal, mil vastamisi väga vinged nimed. Jama on selles, et see tähendab mängu uuesti alustamist, kuna esemetel peale palli pole platsil asja, vahendab portaal Food&Wine.

Eelmisel neljapäeval pidi austraallane Nick Kyrgios mängus Prantsuse Openi võitja Rafael Nadaliga ise korgi väljakult eemaldama, mis põhjustas pisukese katkestuse. Samal päeval lendas kork ka naiste paarismängu ajal väljakule, õnneks pausi ajal.

Reedel tennisistidel nii palju ei vedanud. Kork lendas suisa valitseva Wimbeldoni meistri Novak Djokovic servi ette, sundides tennisekuningat keskendumist katkestama. Pukikohtunik anus samal ajal rahva poole: "no palun!"

Ent see aidanud - kaks korki lendas väljakule ka prantslase Benoit Paire ja tšehhi Jiri Vesely mõõduvõtmise ajal. Pallivahetus tuli ümber mängida ning pukikohtunik pöördus rahva poole: "nautige oma šampanjat, ent palun suunake korgid väljakust eemale, aitäh!"

All England Clubi esindaja sõnul on tegelikkuses Wimbledoni külastajate reeglites punkt, mis palub väljakule siseneda juba avatud pudeliga. Briti lehtede sõnul on tänavuaastane mullijookide lembus ebatavaline.

Kuidas tava sai alguse

Kuidas aga juhtus nii, et maasikad ja koor said Wimbeldoni justkui ametlikuks toiduks? Otsest ajaloolist põhjust siin polegi. CNN on edastanud All England Clubi esindaja oletusi, et see komme tekkis viktoriaanlikus Inglismaal kuna maasikad olid turnee ajaks just valmis saanud ning olid mõnus kosutav snäkk, kirjutab väljaanne The Post Game.