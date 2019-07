LOE KINDLASTI: puhkusele mineja meelespea, kuidas külmiku sisu elluärkamist vältida 

Ah et miks? No me oleme harjunud viskama külmikusse asju teades, et seal on riknemisprotsess jaheduse tõttu aeglustunud. Pidevalt külmikut vaadates viskame või tarvitame riknemisohuga asjad ära ja unustame need. Kui aga külmikut näiteks kolm nädalat üldse ei revideeri, võid naastes avastada, et selle sisu on väga huvitavaid eluvorme omandanud.