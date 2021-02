7 IMELIST VAHVLIRETSEPTI! Rõõmusta oma lapsukest Harry ja Meghani kombel nende lemmikmaiusega

Vahvlite puhul polegi vaja muud kui masinat ja tahtmist. Nikerdamist ju sutike on, aga tulemus on seda väärt. Tuuni oma vahvleid mõnuga eri täidiste ja koostisosadega. Üritame ka omalt poolt arusaama vahvlist laiendada.

Lisaks on selgunud, et vahvlid on pisikese Archie Mountbatten-Windsori lemmiktoit!

Nimelt rääkis tema isa, Suurbritannia pints Harry hiljuti ühes teleusutluses, et vanaema Elizabeth II oli temalt ja Megilt – just nii kutsub prints oma naist – küsinud, mida pisipõnn jõuluks tahab. "Meg ütles, et vahvlimasinat. Ta saatiski Archiele vahvlimasina. Nii et nüüd teeb Meg hommikuks vahvlimasinas imekaunist orgaanilist vahvlisegu." Archie pidavat vahvlimasinat armastama. "Ta ärkab hommikul üles ja ütleb muudkui "vahvel"."