OSKA KARTA MAGUSAT JOOKI! Toitumisnõustaja soovitab mahlade asemel puuvilju süüa 

2013-2014. aastal läbiviidud tervise arengu instituudi uuringust selgub, et keskmiselt tarbitakse Eestis 4,8 portsjonit mahlajooki ja nektarit ning 4,2 portsjonit karastusjooke ja maitsevett nädalas. Toitumisnõustaja ja -koolitaja Reelika Õigemeele sõnul on see murettekitav, kuna kõikides jookides on lisatud suhkruid ning tarbimiskogus ületab soovituslikku kogust. „Mahlajooke ja nektarit võiks tarbida harva, kuni klaas nädalas. Karastusjooke veel harvem, kuna nendes võib suhkrusisaldus olla väga kõrge, isegi 10g/100g joogi kohta,“ kirjeldas Õigemeel.

Õigemeele sõnul on mahlajookide tarbimine suur eelkõige seetõttu, et mahlajooke peetakse tihtilugu tervislikuks valikuks ning vahet ei tehta värskel mahlal, töödeldud mahlal, nektaril ja mahlajoogil. „Mahl ei ole terviktoit ehk toit, mis eksisteerib looduses. Terviktoit on ikkagi puu- ja köögivili, mida saab puu otsast või peenralt võtta ning süüa-juua, kõik muu on juba töödeldud ja seal ei ole enam paljusid toiduaines algsel kujul sisaldunud toitaineid,“ selgitas Õigemeel.

Ta lisas, et enamasti on tegemist teadmatusega, et mahlasid on erineva kvaliteediga ning kõik need ei sobi kindlasti igapäevatoiduks. Alla 3-aastased ei tohiks suhkrustatud jooke üldse tarbida, 4-6-aastased kuni 200ml nädalas, 7-14-aastased kuni 400ml nädalas ning ülejäänud mitte üle 500ml nädalas.

Ettevaatust, nullkalorid!

Kõige ebasoovitavam on tarbida nii-öelda dieetjooke. Kui reklaamitakse suhkruvaba ja kalorivaba toodet, siis on seal tõenäoliselt aineid, mille täpset mõju organismile keegi aimatagi veel ei oska,“ nentis Õigemeel, lisades, et eriti ohtlikud on sellised kehavõõrad sünteetilised magus- ja muud lisaained kasvavale organismile ehk lastele ja noortele.

Magusal maitsel on nimelt oluline roll meie ainevahetusel. Kui aju saab signaali, et kõhtu on jõudmas midagi magusat, tekib suurem valmisolek kaloreid omastada ning peatselt saabub ajju signaal küllastumisest, mis kaitseb ülesöömise eest, on kirjutanud Medical News Today.