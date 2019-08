SANTA MARIA PIPARDE TEEJUHT: mis pipraid leidub ja millistes toitudes neid kasutada? 

Kõige sagedamini kasutame köögis musta pipart, kuid olemas on veel valge pipar, roheline pipar ja roseepipar. Esimesed kolm pärinevad kõik samast „Piper Nigrum“ ronitaimest, kuid värvust ja maitseomadusi mõjutavad erinevad saagi koristamise ja töötlemise meetodid. Musta ja rohelist pipart toodetakse marjadest, mis on suuruse poolest valmis, aga mitte veel küpsed. Musta pipra terad peavad kuivama ning jäetakse kuni kümneks päevaks päikese kätte mattide peale aeglaselt küpsema. Nii tekib nende iseloomulik rikkalikult pruun värvus ja muljetavaldav maitse. Kuivatatud rohelise pipra saamiseks töödeldakse värskelt korjatud marju lühiajaliselt keetes, mis tapab värvimuutuseid tekitava ensüümi. Seejärel kuivatatakse marjad samamoodi nagu musta pipra puhul.

Samal teemal Sisuturundus SANTA MARIA SOOVITAB: milliseid maitseaineid on vaja hoidistamiseks? Valge pipra tootmiseks lastakse marjadel enne töötlemist 2-4 nädalat kauem küpseda kui rohelise või musta pipra puhul, et kestad pehmemaks muutuksid. Väline kest eemaldatakse marju nädal või kaks jooksva vee all kottides leotades, seejärel marjad kuivatatakse.

Kõik muu, mida pipraks nimetatakse, seda tõenäoliselt ei ole. Roseepipar ei ole pipardega suguluses ning ka kõik tšillipiprad kuuluvad teise sugukonda.

Musta pipra maitset mõjutab palju see, kus ja kuidas see on kasvanud. Üldiselt hinnatakse pipart suuruse järgi (suurem on parem), kuid vahet saab teha ka kasvupiirkonna järgi.

Musta pipra klassi kuuluv Tellicherry sort on parim saadaolev pipraklass. Selle maitse on intensiivselt aromaatne, tsitruseline, lilleline. Meeldivalt puidune lõhn, mis on soojendav, pikantne ja meenutab pisut teepuuõli.