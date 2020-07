Salati retseptid SA KASUTAD NEID NIPPE KOGU SUVE | Toidutare retseptivõlur Tiina Lebane soovitab 5 lihtsat trikki, kuidas tuunida kurgi-tomatisalatit Tiina Lebane , 8. juuli 2020, 10:08 Jaga: M

GALERII

Värske salat. Foto: Unsplash

Hapukoorega kurgi-tomatisalat on klassika ja pole kõige selle mitmekülgse kõrval, mida nüüdsel ajal salatiks kutsutakse, kuskile kadunud. Miks peakski, sest "lihtsuses peitub võlu“, nagu klassikud olevat öelnud. Aga – see kiuslik sõnake – kui nüüd päris aus olla, siis vahel kulub väike värskenduskuur ära ka klassikale. Kui mitte muuks, siis vähemalt tõdemaks, et „klassik“ on endiselt elujõus.