SÜGAVKÜLMUTAMISE HOOAEG ON ALANUD: loe nõuandeid ja nippe 

Temperatuuril 0 – -4 °C lakkab enamiku toiduaineid kõlbmatuks muutvate mikroobide kasv. -10 ° C juures säilivad ainult mõned hallitus- ja pärmiseened. Sügavkülmutamine ei hävita baktereid, küll aga takistab neil toimida. Seetõttu peab külmutustemperatuur olema piisavalt madal ja külmutatavad tooted jahutatud, et külmumine toimuks kiiresti.

Sulamisetapis on mikroobid taas võimelised kasvama ja paljunema. See on põhjuseks, miks on oluline toiduaineid kohe pärast sulatamist ära kasutada.