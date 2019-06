AUTOGA BALKANI POOLE: Issand, milline idioot ehk kuidas Poznańis maailma parima jäätisega närve rahustada 

Google mapsi parimad palad

Meie lemmik on paari aasta tagune juhtum, kus sattusime sellisele külavaherajakesele, kus kokkuhoiu huvides oli asfalteeritud vaid pool teest. Tõsijutt. “Vaata, kui tore asi on Google, muidu sellist Poola imet ei näeks,” ironiseeris kallis abikaasa, ise samal ajal tolmusemal poolel auke vältides. Tund hiljem aga leidsime imekauni kodukohviku, kus käsitsi tehtud kartulipelmeenid olid nii imelise maitsega (ja odavad), et kogu iroonia lahtus.

Tänavu pole selliseid imesöögikohti veel olnud. Kiirtee kulgeb nii sujuvalt, et kõrvalistmel saab isegi kolumnit kirjutada. Kohalike kohvikute asemel vilkasatavad mööda globaalsed söögiketid. Andmeside on tänu euroliidule pea sama odav kui kodus ja nii ongi pilgud rohkem telefonis kui silmapiiril... Ja kuidagi kurb on.

Saab ju telefoni käest panna, aga ikkagi – sa tead, et see on olemas. Vaatame, milline on sihtkohas ilm? Kuule, miski teavitus tuli? Loeks veidi sihtkoha kohta tausta? Kuidas nad seal tööl hakkama saavad? Loeks siis ka veidi uudiseid?

Tegelikult tahan öelda hoopis seda, et kunagised legendid Poola autoliikluse õudustest on ammu muutunud kollijuttudeks ning kui oled Tallinna liikluses sõitma õppinud, saad ka siin kenasti hakkama. Samas on Poola täis kauneid linnu, kus piisavalt palju avastamist.

Tere tulemast linna, kus on imeline söök!

Meil on just selja taga Poznań. Kauni vanalinnaga kohake, kus ka kena eelmise sajandivahetuse majadega unelev rajoon – just sellises peatusime ka meie, rentides Airbnb kaudu korterit. Kohalik ööelu on koondnud kesklinna, kus on palju välikohvikuid ja baarikesi.