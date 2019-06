UUS SUVEKOLUMN! Manona Paris: edasi Belgradi peale ehk meie perepuhkus pisikeses autos 

Kui ma rääkisin säravi silmi tuttavatele ettevõtmisest pakkida oma kolme ja kaheksa-aastane autosse ning sõita kalli abikaasa juhtimisel Balkanile suve veetma, küsisid nad, mille eest ma end karistan.

No ei saa olla ju midagi toredat sõita kahe üsna pisike, omavahel kraaklema kippuva poisiga Eesti mõõdupuude järgi pisikese esisillaveoga autos vaid ühe juhiga tuhandeid kilomeetreid. Vaid üks kolleeg teatas vaikselt, et tema lapsepõlve parimad mäletused on kogu perega üle toonase liidu tehtud automatkadest. Ma võisin vaid noogutada – ka minu rallisõitjast isal oli kombeks pakkida pere Tallinnas autose, et 24 tunni pärast olla Thbilisis.

Ent see riik ja aeg on õnneks möödas. Ning ka minu enda pere pole automatka teemades väga tundmatu. Kaks aastat tagsi sõitsim kõik koos autoga Balatoni järje äärde. Pisemal oli vanust siis vaid aasta. Kuniks on raamatud, mänguasju, sõnamänge, kurgikõpse ja kaeraküpsiseid ning õunamahla, peavad lapsed tagaistmel kenasti vastu. Ning kuna Euroopas vahelduvad riigipiirid üsna kiiresti, saab pidada üht meie pere lemmikut sõnamängu – kuidas on selles riigis sõna jäätis (ja nüüd hääldame palun “zmrzlina” ja pakume, mis keeles see on)?

Seekord otsustasime oma reisil võtta aega. Teekonna sättisime nii, et päevas naljalt üle 6-8 tunni ei sõida ning teemel mitmeid pikemaid mitmepäevased peatusi: Prahas, Balatoni ääres, Dubrovnikus ja Kotoris, mis on reisi nii-öelda kõige kaugem punkt. Sealt hakkame tagasi veerema. Kõige toredam on, et ega me täpselt veel ei tea, kuidas :) Kotoriga lõpevad ka meie majutusbroneeringud. Ent varasemad resid on näidanud, et sellest pole lugu – nii võibki lahedaid kohti avastada. Tagasi Eestis tuleb meil olla juuli alguses.

Kogemused on mulle ka õpetanud, et automatkale minnakse nii kerge pagasiga kui võimalik. Kuigi parandamtu hilpharakana ajab mul kapp kleitidest üle, rändavad matkakotti vaid paar tükki. Nii pikal reisil on parim garderoobisõber tükike pesuseepi ning Airbnb korter, kus on pesumasin. Esimesega saab õhtul peatuspaigas teha kõige pakilisemad toimingud, et siis pikemalt paika jäädes pesuhommik korraldada.

Mis mul on kaasas: üks pikem seelik, neli toppi, kaks kerget suvekleiti. Abikaasal: kaks paari lühikesi pükse, seitse särki. Lastel kummalgil: üks pikem dress, kaks paari lühikesi pükse, seitse särki. Umbes sama palju aluspesu. Aluspesu kõigil enda jaoks neli vahetust. Päevitusriided. Vihmakeebid. Latel dressikad, meil kergemad jakid. Päikesekreemid ja hügieenivahendid. Tristanil tahvel enda ja venna reisitusa leevendamiseks, Robinil lemmiklennuk ja kaks puust raketti.

Hetkel oleme oma reisiga esimeses päevases peatuskohas Kaunases. Ümberringi laiub leedukate juunialguse jaoks rekordiline kuumalaine. Kohalik meedia võistleb, kes suudab rasvasema pealkirja panna stiilis: leitsak on muutumas põrgulikuks. Irvitasin mis ma sain, aga kui auto näitas 38 kraadi väljas, kiskus korraks tõsiseks. Me oleme kumbki Kristeriga käinud kliimades, kus keskmine on 44 – ei ole mõnus, jooksed vaid ühest varjualusest teise, veepudel käes ja keha võimalikult palju kaetud, et päike liiga ei teeks. Kuskil 38 pealt jooksebki see piir.