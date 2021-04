TOIDURAISKAMISE VÄHENDAMISE PÄEVAKS | Nende nippide abil kärbid jääke ja kasutad tõhusalt külmkapis leiduvat 

Eesti kodumajapidamistes tekkinud toidujäätmetest üle kolmandiku (36%) moodustab toidukadu. Rahaliselt on see ligikaudu 120 eurot aastas (lastega leibkonna puhul isegi ligi 200 eurot aastas). Eesti kodumajapidamised kokku viskavad toidukaona aastas ära ligikaudu 63 miljoni euro väärtuses toitu, vahendab portaal Tarbitoitutargalt.ee

Toidujäägid vähenevad, kui planeerid oma menüü ette ja ostad ainult vajaminevaid toiduaineid. Kasuta vananevad toiduained ära enne, kui need riknevad ja valmista jääkidest maitsev eine.

Toidujääkide vähendamiseks soovitab portaal Meillä Kotona arvestada just nende nõuannetega:

1. Paiguta toiduained kappi läbimõeldult. Aseta kiiremini riknevad tooted ettepoole, et sul oleks meeles need õigeaegselt ära kasutada.

2. Alusta söögitegemist külmkapi sisu inventeerimisega. Tõsta eelmise päeva jäägid ja vananema kippuvad toiduained lauale ning nuputa, kuidas saaksid need kõik ära kasutada.

3. Investeeri läbipaistvatesse säilitusnõudesse, mille sisu on kohe nähtav. Hoia külmkapp korras, et teaksid, mis seal on.