TOIDUKADU MINIMAALSEKS! Nende nippide abil vähendad ülejääke ja kasutad tõhusalt külmkapis leiduvat 

Toidujääkide vähendamiseks soovitab portaal Meillä Kotona arvestada just nende nõuannetega:

1. Paiguta toiduained kappi läbimõeldult. Aseta kiiremini riknevad tooted ettepoole, et sul oleks meeles need õigeaegselt ära kasutada.

2. Alusta söögitegemist külmkapi sisu inventeerimisega. Tõsta eelmise päeva jäägid ja vananema kippuvad toiduained lauale ning nuputa, kuidas saaksid need kõik ära kasutada.

3. Investeeri läbipaistvatesse säilitusnõudesse, mille sisu on kohe nähtav. Hoia külmkapp korras, et teaksid, mis seal on.