Täna on toiduohutuse päev: kas sina täidad vajalikke nõudeid? 

Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev ütles meediale saadetud teate vahendusel, et tegelikult saab toidust tulenevate riskide vähendamiseks iga inimene ise palju ära teha. „Kahtlemata on üheks olulisemaks märksõnaks kodune hügieen. Seetõttu on oluline enne söögi valmistamist pesta käsi ning köögiriistu, samuti jälgida toidu säilitamisel ja valmistamisel vajalikku temperatuuri,“ lausus Minjajev.

Kindlasti tasub muust toidust eraldi hoida toores looma- ja linnuliha ning mereannid. Nende mahlad võivad sisaldada ohtlikke mikroorganisme, mis võivad toidu säilimise või valmistamise ajal kanduda teistele toiduainetele. Toorest ning valmistoitu peaks säilitama eraldi nõudes, samuti on toore toidu käitlemisel mõistlik kasutada eraldi nuga ning lõikelauda.

Oluline on ka toidu kuumutamine, seda ka teistkordsel toidu valmistamisel - õige kuumutamine hävitab peaaegu kõik ohtlikud mikroorganismid. Eriti oluline on põhjalikult kuumutada looma- ja linnuliha, mune ning mereande. Kindlasti on oluline säilitada toitu ohutul temperatuuril – valmistatud toitu ei ole soovitav toatemperatuuril hoida kauem kui 2 tundi. Valmistatud toitu, mis on kiiresti riknev, tasub jahutada alla 5 kraadi.