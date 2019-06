ÜLEVAADE VEGANSUVEST! Valikus on kõike alates salatitest šaslõkini! 

16.-18. augustil toimub Põlvamaal ökofestival “Rohelisem elu”. Korraldajad kinnitasid, et festivalilt leiab ka vegantooteid, kuid ükski vegantoitlustaja ennast kirja pannud ei ole, nii et toitlustajatel on võimalus veel ennast välja pakkuda. Vegantoitlustajaid otsib hetkel ka augustis Peipsi kaldal toimuv Skeneraatori muusikafestival ning varasemalt on vegantoitu saanud Intsikurmu festivalil.

Sel aastal viiendat sünnipäeva tähistanud Vegan Restoran V tuli välja uue menüüga: “Suveks on meil valminud suvemenüü, mille hiilgavaimad palad tunduvad olevat soja BBQ grillburger ja seitani-kinoa burritod. Grillburgeri vahel on seesama, mida müüme ka 1 kg pakkide kaupa inimestele grillimiseks. See on eriti populaarne loomulikult jaanipäeva paiku. Caesari salat jäi samuti suvemenüüsse. Sellel on oma fännklubi lausa, kes käivadki just seda söömas,” rääkis restorani juhataja Loore Emilie Raav. Ta lisas, et uuendusi leiab ka joogikaardist: “Suvel valmistame ise ka kodustel viisidel jääteed, näiteks maasika-kiivi-piparmündi jäätee on juba aastaid meie suvise joogikaardi hitt.” Nagu ikka, võib turismi tipphooajal V-s koha saamine olla keeruline, seega suviste hittide maitsmiseks tasub restoranis aegsasti koht broneerida.