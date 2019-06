SÖÖ MAGUS ENNE! Eesti meditsiiniprofessor ei mõista, miks kaalujälgijad seda dieeti ei kasuta 

Kuidas siis nii? Seletab Selma Teesalu: "Seedesüsteemis moodustub õnnehormoon serotoniin ja selleks on vaja aminohapet trüptofaani. Selle ajju jõudmist võivad takistada seedesüsteemis olevad konkurendid ehk teised aminohapped. Kui alustame magustoiduga, tuleb kõhunäärmest insuliin ja lükkab konkureerivad aminohapped eest ära, siis jõuab ajju rohkem õnnehormoon serotoniini ja see tekitab hea tuju."

Peab aga meeles pidama, et see magustoit, millega sööki alustada, peab olema tõeliselt napp: pool banaani või paar lusikatäit jogurtit.

Erinevad toitumisalased portaalid üle maailma kinnitavad seda. Nad toovad lisaks välja selle, et desserdi puhul hakkab söömine silmadest. Esmalt tulekski võtta vaid paar ampsu, lasta sel mõjuda ehk nautida... ning siis siirduda köögiviljade juurde. Ja ülejäänud dessert jätta ikkagi viimaseks - kui üldse enam isu on. Veel targem on jagada ülejäänud dessert oma armsamaga, soovitab üks portaal.