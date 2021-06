JÄÄTIST KÕIGILE! Seitse imelihtsat ja väga värskendavat retsepti, mida vajad just nüüd! 

Kalla jäätisesegu madalasse metallist kaussi ja tõsta sügavkülma. Seejärel vahusta segu iga 30 minuti tagant mikseri või vispliga, et see jääks kohevam ega tekiks jääkristalle. Jäätis on valmis, kui jääd selle kohevuse ja külmusastmega rahule. Serveeri kohe või pane segu karbiga sügavkülma, külmuta vähemalt neli tundi ja veereta jäätisepalliveeretajaga pallid.

* Jäätise koostises kasuta aineid, mis jäävad paremini vahtu - nii saad sametisema maiuse. See pole ka koht, kus kaloreid lugeda - mida rammusam kodujäätis, seda parem. Probleem on selles, et rasv on just see, mis annab jäätisele kohevuse. Dieedil? Luba endale üks väike amps. See ei riku taljet. Meie retseptide seas (keri allapoole) on aga ka toredaid vähekalorilisi marjajääsid ja -jäätiseid.